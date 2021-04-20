«دانة غاز» تتسلم 53 مليون دولار من عمليات كردستان العراق

الشارقة (الاتحاد)

أعلنت «دانة غاز»، تسلم شركة «بيرل بتروليوم المحدودة» مبلغ 151 مليون دولار أميركي (553 مليون درهم إماراتي) من مبيعات الغاز والمكثفات والغاز البترولي المسال في إقليم كردستان العراق منذ بداية العام وحتى الآن.

وقال بيان صادر أمس عن الشركة: «تقوم حكومة إقليم كردستان بسداد المبالغ المستحقة بشكل كامل وفي موعد الاستحقاق».

وقال الدكتور باتريك ألمان وارد، الرئيس التنفيذي لشركة «دانة غاز»: «نحن سعداء جداً بالأداء القوي الذي سجلته أصولنا في إقليم كردستان العراق خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، والذي سينعكس بشكل إيجابي على ربحية الشركة في ظل أسعار النفط حالياً. وفي ضوء التزام حكومة الإقليم بسداد مستحقاتها السابقة، فإننا نتوقع استلام مستحقاتنا المتأخرة كافة مع نهاية الربع الثالث من هذا العام».