طلب يفوق التوقعات على الإفطار في فنادق بالإمارات

رشا طبيلة (أبوظبي)

رفع الأسبوع الأول من رمضان آمال عاملين في فنادق بالإمارات مع ارتفاع الطلب على مطاعمها خلال فترات الإفطار والسحور، على عكس ما حصل في رمضان من العام الماضي حيث كانت ذروة تفشي فيروس كورونا.

وأكد هؤلاء أن الطلب فاق التوقعات في بداية الشهر الفضيل، وكَسَرَ القاعدة الدورية التي عادة ما تشير إلى طلب متواضع في الأسبوع الأول من الشهر الفضيل.

ويؤكد هؤلاء أن معدلات إشغال المطاعم التي تقدم بوفيهات أو قوائم الإفطار والسحور حققت إشغالاً كاملاً في عطلة نهاية الأسبوع الماضي، وسط الالتزام الصارم بالطاقة الاستيعابية المحددة من الجهات الرسيمة لتلك المرافق والإجراءات الاحترازية والوقائية المحددة لتقديم الطعام والتباعد الجسدي والعدد المسموح في كل طاولة وغيرها من الإجراءات.

يقول مصطفى طنطاوي مدير العمليات في فندق باب القصر، «حجوزات الإفطار فاقت توقعاتنا بشكل كبير منذ بداية رمضان، حيث شهدنا ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب وحققنا إشغالاً عالياً للإفطار».

ويؤكد طنطاوي: «نلتزم بأقصى معايير السلامة التي وضعتها الجهات المعنية حيث يقوم الموظفون، مع اتخاذهم جميع الإجراءات الاحترازية من تعقيم ولبس الكمامات وحصولهم على التطعيم، بتقديم الطعام من البوفيهات للزوار، إلى جانب اقتصار الطاولة على 4 مقاعد فقط وفقاً للإجراءات الاحترازية، مع الالتزام بلبس الكمامات من الزوار عند التنقل في المطاعم». ويضيف طنطاوي: «تقوم دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي بعمل زيارات دورية للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية».

بدورها، تقول آنا أولسون مديرة التسويق والمبيعات في فندق قصر الإمارات: «منذ بداية شهر رمضان الكريم تشهد مطاعم القصر إقبالاً كبيراً من العائلات والشركات لتناول وجبات الإفطار والسحور الرمضانية، مع الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية».

وتشير إلى أن هناك طلباً كبيراً على خدمات الضيافة الخارجية لتوصيل وجبات الإفطار الفاخرة إلى المنازل.

وتقول أولسون: «إن فندق قصر الإمارات أطلق خدمة الضيافة إلى المنازل طوال شهر رمضان المبارك، لإفساح المجال أمام الجميع لإقامة ولائم إفطار شهية مستمدة من التراث الإماراتي».

وتقول منى عوني مدير إدارة التسويق والاتصال في فندقي سويس المروج وموفنبيك غراند البستان في دبي: «الإقبال في بداية رمضان على الإفطار والسحور فاق التوقعات بشكل كبير، حيث تم كسر القاعدة لرمضان الجاري حيث عادة ما يكون الإقبال ضعيفاً في أول أيام الشهر».

وتضيف: «سجلنا في اليوم الأول والثاني من رمضان إشغالاً بين 70 إلى 80% في كل فندق ومع الوصول لعطلة نهاية الأسبوع الماضية، سجلنا إشغالاً كاملاً لمطاعمنا التي تقدم الإفطار مع الالتزام بالطاقة الاستيعابية الموضوعة من الجهات المعنية».

يقول إسماعيل إبراهيم مدير عام فندق رامادا داون تاون أبوظبي، إنه منذ عطلة نهاية الأسبوع الماضي بدأت الحركة على الإفطار، متوقعاً أن يشهد الطلب ارتفاعاً مع بدء الأسبوع الثاني من رمضان.

ويؤكد إبراهيم الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي وضعتها الجهات المعنية.