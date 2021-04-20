نتائج إيجابية لمجلس أبوظبي للجودة تدعم النمو

أبوظبي (وام)

أكد الدكتور هلال الكعبي الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة أن قطاعات المجلس المختلفة حققت نتائج إيجابية خلال الربع الأول من العام الجاري، في إطار استراتيجية طموحة تهدف إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية للجودة في أبوظبي بما يدعم نمو القطاعات الحيوية بالإمارة، ويحفظ الأمن الغذائي وسلامة المنتجات ويعزز من حماية المستهلك.

وقال: إن المجلس مستمر في دعم الشركاء وتقديم خدمات بمواصفات عالمية من خلال تطبيق أعلى معايير الجودة، والذي ظهر جلياً في دعم القطاعين العام والخاص من خلال الارتقاء بجودة الخدمات والمنتجات وتحقيق العدالة التجارية عبر تطبيق المزيد من الخدمات الرائدة التي تقدمها القطاعات التابعة للمجلس.

وفيما يخص المؤشرات والنتائج التي حققتها قطاعات المجلس خلال الربع الأول من العام الجاري، أوضح أن قطاع خدمات المطابقة والمواصفات أنجز 3 طلبات إصدار المعايير والوثائق الفنية لأبوظبي و43 طلب شهادة مطابقة منتج و18 طلب تجديد شهادة مطابقة منتج و7 طلبات إصدار ترخيص باستخدام علامة الثقة، إضافة إلى 30 طلب تجديد الترخيص باستخدام علامة الثقة و9 طلبات شهادة تسجيل منتج و2243 طلب تجديد شهادة مطابقة خدمات الأفراد، بالإضافة إلى 1134 طلب شهادة مطابقة خدمات الأفراد.

وأشار الكعبي إلى أن مختبر الفحص المركزي التابع للمجلس أنجز خلال الربع الأول من العام الجاري أكثر من 47689 فحصاً مخبرياً، ما يعكس حرص المجلس على الحفاظ على جودة المنتجات المعروضة في الأسواق والمواد والأجهزة المستخدمة في قطاعات الأعمال المتنوعة.

وأضاف أن الفحوص المخبرية تضمنت 9763 فحصاً لمنتجات الأغذية والسوائل، و34512 فحصاً للمياه، و139 فحصاً للأدوية والأجهزة الطبية، و1130 فحصاً لمواد البناء والإنشاء، و432 فحصاً لزيوت المحولات، و1672 فحصاً بيئياً، و18 فحصاً زراعياً، و21 فحصاً لمستحضرات التجميل. وفيما يخص قطاع خدمات الأسواق والمستهلكين.

قال إنه تم تنفيذ زيارات ميدانية للأسواق والمراكز التجارية، بهدف التأكد من سلامة المنتجات والموازين القانونية المستخدمة والمتداولة في أبوظبي، من خلال التفتيش على 16492 منتجاً في الأسواق والتحقق من 3028 أداة قياس قانونية وفحص 85 عبوة من العبوات المعبأة مسبقاً بواقع عدد عينات بلغ 2610 عينات وسحب إجمالي 6 منتجات، وهو ما يعادل 277 سلعة وتصحيح 6 منتجات.

وأشار الأمين العام لمجلس أبوظبي للجودة والمطابقة إلى أن معهد الإمارات للمترولوجيا قدم العديد من الخدمات المختلفة للشركاء التي ساهمت في دعم الجهات الحكومية والخاصة في تطبيق أفضل معايير القياس، إذ تم إصدار 95 شهادة معايرة وخدمتين استشاريتين و16 مقارنة بينية وبرنامجي تدريب.

وأكد أن استراتيجية المجلس تهدف إلى تعزيز سبل التعاون مع العديد من الجهات في القطاعين العام والخاص، وذلك لبناء منظومة تعاون مشترك مع الشركاء تساهم في تطبيق أعلى مستويات الجودة والمطابقة في عملياتهم التشغيلية.