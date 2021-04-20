صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال تهبط 48%

موسكو (رويترز) - أظهرت بيانات الجمارك اليوم الثلاثاء أن صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال هبطت 48 بالمئة على أساس سنوي في فبراير إلى 2.7 مليون متر مكعب. وهوت إيرادات صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية بنسبة 73 بالمئة إلى 142.3 مليون دولار من 519.6 مليون دولار في فبراير 2020.

إلى ذلك، قالت وزارة المالية اليوم الثلاثاء إن روسيا أنتجت ‭‭38.09‬‬ طن من الذهب في يناير وفبراير هذا العام، انخفاضاً من ‭‭39.71‬‬ طن في نفس الفترة من عام 2020.

كما أنتجت البلاد ‭‭147.47‬‬ طن‭‭ ‬‬من الفضة خلال نفس الفترة، ارتفاعاً من ‭‭142.3‬‬ طن في الفترة ذاتها من العام الماضي.