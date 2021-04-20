«وول ستريت» تفتح منخفضة

نيويورك (رويترز) - فتحت المؤشرات الرئيسة في بورصة وول ستريت منخفضة اليوم الثلاثاء، إذ يعول المستثمرون على نتائج نتفليكس وشركات كبرى أخرى مرتبطة بالتكنولوجيا هذا الأسبوع للمحافظة على بداية إيجابية لموسم إعلانات أرباح الشركات.

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 43.4 نقطة أو ما يعادل 0.13 بالمئة إلى 34034.18. وانخفض المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 4.1 بالمئة أو ما يعادل 0.1 بالمئة إلى 4159.18 نقطة، بينما انخفض المؤشر ناسداك المجمع 20.3 نقطة أو ما يعادل 0.15 بالمئة إلى 13894.458 نقطة.