2.3 مليار درهم أرباح «الإمارات دبي الوطني»

دبي (الاتحاد) حقق بنك الإمارات دبي الوطني 2.3 مليار درهم أرباحا صافية بزيادة 12٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق و76٪ مقارنة بالربع السابق وارتفع إجمالي الدخل بنسبة 25٪ مقارنة بالربع السابق ليصل إلى 6.2 مليار درهم نتيجة الانتعاش الملحوظ للدخل غير الممول وارتفاع صافي دخل الفائدة نظراً لأن صافي هامش الفائدة قد استوعب بنجاح الانخفاض غير المسبوق في أسعار الفائدة لعام 2020.

وانخفضت التكاليف بنسبة 9٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق ومقارنة بالربع السابق لتصل إلى 1.9 مليار درهم نتيجة لإجراءات ضبط التكاليف الفعالة.

وانخفضت مخصصات انخفاض القيمة بنسبة 31٪ مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق نتيجة الإنخفاض الملحوظ في صافي تكلفة المخاطر بواقع 158 نقطة أساس على خلفية تطبيق نهج تكوين المخصصات التحوطي في الأرباع السابقة و بلغت قروض العملاء 436 مليار درهم، فيما ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية وحسابات التوفير بواقع 16 مليار درهم لتشكل نسبة 56٪ من إجمالي الودائع.