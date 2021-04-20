7.3 مليار درهم مكاسب الأسهم الإماراتية

أبوظبي (وام) تواصل تدفق السيولة إلى قاعات التداول في أسواق الأسهم الإماراتية، مما رفع إجمالي قيمة الصفقات المبرمة إلى نحو 4.8 مليار درهم خلال ثلاث جلسات. وبلغت مكاسب القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة في جلسة اليوم نحو 7.3 مليار درهم، وذلك بحسب ما يظهر الرصد اليومي للتعاملات. وبدا واضحاً منذ انطلاق التعاملات استمرار تركز النسبة الأكبر من السيولة على شريحة محددة من الأسهم القيادية خاصة المدرجة في سوق العاصمة، مما يعكس تواصل عمليات الشراء المؤسسي على هذه الأسهم بانتظار الإعلان عن بياناتها المالية عن الربع الأول من العام 2021.

وكان النشاط الأكبر سجل على سهم الشركة العالمية القابضة المرتفع إلى 92.90 درهم، والذي تجاوزت قيمة الصفقات المبرمة عليه 492 مليون درهم، وذلك بالإضافة إلى سهم بنك أبوظبي الأول الصاعد لمستوى 14.56 درهم، بتداولات بلغت قيمتها 326 مليون درهم. وارتفع سهم الدار إلى 3.66 درهم وسط تداولات بلغت قيمتها 254 مليون درهم، فيما صعد سهم الواحة إلى 1.18 درهم.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية أغلق عند مستوى 6155 نقطة بزيادة نسبتها 0.87% مقارنة مع اليوم السابق، في حين أقفل المؤشر العام لسوق دبي المالي عند 2624 نقطة. وشملت قائمة الأسهم الرابحة في سوق دبي المالي كلاً من سهم بنك الإمارات دبي الوطني المرتفع إلى 12.05 درهم، بالإضافة إلى سهم إعمار مولز 1.88 درهم، فيما أغلق سهم إعمار عند 3.81 درهم، بعدما تم تداوله دون أحقية الأرباح. وبلغ عدد الأسهم المتداولة في الأسواق المالية 244 مليون سهم، نفذت من خلال 4129 صفقة.