أسعار النفط لأعلى مستوى في شهر

لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط إلى 68 دولاراً للبرميل، مسجلة أعلى مستوى في شهر اليوم الثلاثاء، مدعومة بتعطل صادرات ليبية وتوقعات بتراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة، لكن تزايد الإصابات بفيروس كورونا في آسيا حد من المكاسب.

وأعلنت ليبيا حالة القوة القاهرة على الصادرات من ميناء الحريقة وقالت إنها قد تمدد الإجراء ليشمل منشآت أخرى بسبب خلاف حول الميزانية. ومن المقرر أن يتم تحميل حوالي 180 ألف برميل يومياً من ميناء الحريقة في أبريل.

وارتفع سعر خام برنت واحداً بالمئة إلى 68.08 دولار للبرميل وهو أعلى مستوى منذ 18 مارس. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي سنتا ما يعادل واحدا بالمئة أيضا إلى دولار للبرميل.

وقال تاماس فارجا من شركة بي.في.إم «استمرار الشراء يدفع الأسعار للارتفاع أكثر... لكن إمكانية الصعود الفوري يمكن أن تكون محدودة بسبب الارتفاع المتواصل في معدلات الإصابة بفيروس كورونا».

تجاوز إجمالي الإصابات في جميع أنحاء العالم 141.7 مليون حالة، وأدى ارتفاع عدد الإصابات في الهند، ثالث أكبر مستورد للنفط في العالم، إلى إضعاف التفاؤل بشأن تعاف مستدام للطلب.

وتلقى النفط الدعم بفعل ضعف الدولار، مما يقلص تكلفة الخام للمشترين بعملات أخرى غير الدولار.

وقالت آي.إن.جي إيكونوميكس في مذكرة «يستمر ضعف الدولار في دعم السلع الأولية».

