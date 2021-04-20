شركات التبغ تضغط على الأسهم الأوروبية

لندن (رويترز) - تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد أن سجلت مستويات قياسية في اليوم السابق، إذ ضغطت شركات التبع على الأسهم البريطانية، وتراجع عدد من المؤشرات في المنطقة عن المستويات المرتفعة لما قبل الجائحة.

ونزلت أسهم بريتش أميركان توباكو وإمبريال براندز وسويديش ماتش بين 1.7 و6.5 بالمئة في التعاملات المبكرة، عقب تقرير ذكر أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تدرس إلزام شركات التبغ بخفض مستويات النيكوتين في جميع السجائر التي تُباع في الولايات المتحدة.

وهبط المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة،في حين استقر المؤشر داكس الألماني وهبط المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3 بالمئة. وهبط المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 بالمئة بحلول الساعة 07.07 بتوقيت جرينتش، وكان المؤشر قد سجل مستويات قياسية هذا الشهر بفضل مكاسب تجاوزت عشرة بالمئة منذ بداية العام. ونزل سهم مجموعة دانون الغذائية الفرنسية 0.9 بالمئة، رغم إبقائها على هدف العودة لنمو الأرباح في الربع الثاني من 2021.