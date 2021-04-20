«دبي لصناعات الطيران» تشتري 15 طائرة «737 ماكس» بـ1.8 مليار دولار

دبي (الاتحاد) أبرمت دبي لصناعات الطيران اتفاقية لشراء 14 طائرة من طراز بوينج 737 ماكس 8 وخيار واحد من بوينج. وتقدر قيمة الطلبية بحوالي 1.8 مليار دولار بالأسعار المعلنة.

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران في بيان: "نحن سعداء بتعزيز علاقتنا القوية بالفعل مع شركة بوينج، حيث إننا نمتلك وندير 162 طائرة بوينج بما في ذلك الطلبية هذه. وفي حين أن هناك عدداً متزايداً من شركات الطيران التي بدأت تعيد تشغيل طائرات ماكس، نحن واثقون من نجاح هذه الطائرات تزامناً مع تسجيل قطاع السفر الجوي المحلي والإقليمي علامات قوية على الانتعاش".

يشار إلى أن دبي لصناعات الطيران، وهي شريك طويل الأمد لشركة بوينج، لديها 162 طائرة بوينج في أسطولها. وتنتمي طائرات 737 ماكس 8 لعائلة 737 ماكس المصممة لتقديم المزيد من الكفاءة في استهلاك الوقود والأداء والمرونة في سوق الطائرات أحادية الممر. وكانت دبي لصناعات الطيران أعلنت مؤخراً عن اتفاقية لتسليم 18 طائرة من طراز 737 ماكس 8 إلى شركة أميركان إيرلاينز.

من جانبه، قال إحسان منير، نائب الرئيس الأول للمبيعات والتسويق التجاري في شركة بوينج: "لعبت دبي لصناعات الطيران دوراً أساسياً في دعم عملائها ليتمكنوا من تحقيق أهداف التشغيل والأداء البيئي الأمثل لطائرات 737-8 ويسرنا أنهم عادوا ليضيفوا المزيد من طائرات 737 إلى خطط نموهم، لتكون الطائرات الأساسية في مسيرة تعافي حركة الركاب في رحلات الطيران التجاري. ونحن سعداء بثقة دبي لصناعات الطيران بطائرات 737 ونتطلع إلى التعاون معهم لخدمة متطلبات أسطول شركات الطيران في جميع أنحاء العالم".

وبفضل محركاتها الجديدة والأكثر كفاءة في استهلاك الوقود وديناميكاتها الهوائية المحسّنة، تستهلك طائرات 737-8 وقوداً أقل بنسبة 16٪ وبالتالي تقلل حجم الانبعاثات بشكل كبير لكل مقعد مقارنةً بالطائرات التي تحل محلها. ويمكن لهذه الطائرة أن تستوعب ما يصل إلى 178 راكباً ضمن مقصورتين وبإمكانها أن تحلّق مسافة 3550 ميلاً بحرياً (6570 كم)، أي أكثر بحوالي 600 ميل من سابقتها، وستسمح هذه القدرة الإضافية لشركات الطيران بتقديم مسارات جديدة ومباشرة للركاب. ويتم تجهيز كل طائرة بنظام Boeing Sky Interior الجديد، الذي يتميز بجدران جانبية ونوافذ حديثة، مع مصابيح إضاءة LED التي تعزز الإحساس بالرحابة، مع صناديق تخزين علوية أكبر.

