الذهب يهبط عن ذروة 7 أسابيع

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، بعدما سجلت أعلى مستوى في سبعة أسابيع في الجلسة السابقة إذ رجحت كفة تعافي عائدات السندات الأميركية أمام دعم تمثل في ضعف الدولار الأميركي.

وهبط الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1768.01 دولار للأوقية بحلول الساعة 0711 بتوقيت جرينتش بعدما سجل 1789.77 دولار يوم الاثنين وهو أعلى مستوى منذ 25 فبراير.

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1769 دولاراً للأوقية.

وتجاوزت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات 1.6 بالمئة بعدما هوت لأقل مستوى في خمسة أسابيع الأسبوع الماضي لترفع من تكلفة فرصة حيازة الذهب الذي لا يدر عائداً.

وتلقى المعدن الأصفر بعض الدعم، إذ تراجع مؤشر الدولار إلى أدنى مستوى في نحو سبعة أسابيع مقابل منافسيه، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، كسبت الفضة 0.3 بالمئة إلى 25.88 دولار للأوقية، في حين فقد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 2803.69 دولار واستقر البلاتين عند 1205.20 دولار.