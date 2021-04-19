«الاتحاد للطيران» تسير رحلات حالياً إلى 57 وجهة

رشا طبيلة (أبوظبي)

تسير الاتحاد للطيران في الوقت الحالي رحلاتها إلى 57 وجهة حول العالم، منهم 13 وجهة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بحسب آخر تحديثات الرحلات على موقعها الإلكتروني.

وأشارت الناقلة إلى أنه سيتم استئناف الرحلات إلى وجهتين خلال شهر مايو المقبل، وهي أثينا في 13 من مايو ونيروبي في 6 من مايو المقبل.

وتسير الناقلة إلى 13 وجهة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وهي عمّان وكازابلانكا والكويت والبحرين والدمام والرياض وجدة والقاهرة وبيروت والدوحة ومسقط وتل أبيب وسيشل، أما في شبه القارة الهندية، فتسير الاتحاد للطيران إلى 14 وجهة، منها أحمد آباد ودكا كوتشي ونيو دلهي ولاهور وإسلام آباد وماليه وبومباي.

وفي آسيا واستراليا تسير الناقلة إلى 10 وجهات، منها بانكوك ومانيلا وسنغافورة وسيدني وطوكيو وكوالالمبور، بينما تسير في القارة الأوروبية إلى 16 وجهة، منها امستردام ودبلن ولندن وموسكو ومدريد وميونيخ وبرشلونة وباريس وروما، أما في شمال أمريكا فتسير الناقلة رحلاتها إلى 4 وجهات، وهي شيكاجو ونيويورك تورونتو وواشنطن.

وأشارت الناقلة إلى آخر تحديث للدول والأقاليم قائمة الخضراء، حصل في 4 من أبريل الجاري حيث لا يخضع القادمون منها للحجر الصحي، فهي تضم 14 وجهة وهي أستراليا وجرين لاند وموريشيوس وسنغافورة وبوتان وهونج كونج والمغرب وجنوب كوريا وبروناي وآيسلندا ونيوزلندا والصين وإسرائيل والمملكة العربية السعودية.