3.3 مليار درهم سيولة الأسواق المالية

أبوظبي (وام)

حافظت أسواق المال الإماراتية على تماسكها لليوم الثاني على التوالي، بدعم من استمرار تدفق السيولة إلى قاعة التداول، والتي قفزت قيمتها إلى نحو 1.5 مليار درهم، مما رفع من قيمة الصفقات المبرمة خلال جلستين إلى 3.3 مليار درهم.

وشهدت الأسواق المالية المحلية خلال جلسة تعاملات أمس، استمرار الشراء المؤسسي على بعض الأسهم القيادية قبل ظهور عمليات جني الأرباح الطبيعية التي عادت بالمؤشرات إلى مستوياتها السابقة تقريباً.

وأغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 6102 نقطة في حين أقفل المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 2632 نقطة، وذلك بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتعاملات.

وارتفع سهم الدار إلى 3.65 درهم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 267 مليون درهم، فيما أغلق سهم الشركة العالمية القابضة عند مستوى 89.5 درهم، وتجاوزت قيمة الصفقات المبرمة على السهم 474 مليون درهم، كما ارتفع سهم أبوظبي لبناء السفن إلى 2.07 درهم، بالإضافة إلى مصرف الشارقة الإسلامي الصاعد إلى مستوى 1.36 درهم.

وكانت جلسة أمس شهدت التداول على نحو 266 مليون سهم، نفذت من خلال 5427 صفقة بحسب الأرقام الصادرة عن السوق في ختام التعاملات.