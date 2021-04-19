«كهرباء دبي» تفوز بجائزة «أفكار الإمارات»

دبي (الاتحاد)

حصدت هيئة كهرباء ومياه دبي جائزة «أفكار الإمارات» عن فئة الإبداع في ريادة الأعمال تقديراً لفكرة استخدام موصلات T ثنائية الاتجاه لاستعادة إمدادات الكهرباء بأقصى سرعة في حالات الطوارئ.

وأعرب معالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي عن سعادته بفوز الهيئة بهذه الجائزة منوها بجهود مجموعة دبي للجودة في نشر وترسيخ ثقافة الابتكار وقدرتها على تجاوز التحديات لتحافظ على مكانتها ووصفها منصة إماراتية إبداعية محفزة على تطوير وتعزيز ممارسات الجودة والتميز المؤسسي.