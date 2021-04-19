تعاون بين «أوفكو الدولية» و«ماموت» لتقديم حلول لوجستية

أبوظبي (وام)

أعلنت شركة «أوفكو الدولية» المتخصصة في تقديم الخدمات البحرية واللوجستية المتكاملة التابعة لموانئ أبوظبي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة «ماموت الإمارات العربية المتحدة»، تهدف إلى التعاون بين الشركتين لتقديم حلول لوجستية رائدة.

وستعمل «أوفكو الدولية» بموجب هذا التعاون على توفير مجموعة متطورة من الخدمات البحرية وخدمات النقل إلى جانب تقديم أفضل الحلول المتخصصة للمشاريع في منطقة الخليج العربي، ويتيح هذا التعاون للمتعاملين حلولاً مبسطة ومرنة وبتكلفة تنافسية لتلبية متطلباتهم الخاصة بتنفيذ عمليات نقل الشحنات الثقيلة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمامهم للتعامل مع مزود خدمات واحد يوفر لهم كافة الخدمات التي تتطلبها أعمالهم لتلبية احتياجات سلسلة التوريد.