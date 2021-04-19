«رمضان الشارقة» يطلق موقعه الإلكتروني

الشارقة (الاتحاد)

أطلقت اللجنة التنظيمية لمهرجان رمضان الشارقة 2021 الموقع الإلكتروني للمهرجان الذي انطلقت فعالياته على مستوى إمارة الشارقة ويستمر حتى نهاية عيد الفطر السعيد بتنظيم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وتحت شعار«رمضان يترياكم.. والجوائز فالكم».

أمل الحوسني

وأوضحت أمل الحوسني رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان أن إطلاق الموقع الإلكتروني يعكس الاستراتيجية الإعلامية المتكاملة التي وضعتها الغرفة للترويج عن فعاليات المهرجان لبلوغ الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها «رمضان الشارقة» من خلال التعريف بالتجربة الترفيهية المتكاملة في الإمارة خلال شهر رمضان المبارك عن طريق باقة متنوعة ورائعة من الأنشطة.