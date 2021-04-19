سوق الذهب.. تاريخ عريق وبريق متواصل

يوسف العربي (دبي)

في قلب منطقة ديرة، مقابل خور دبي، يتلألأ الذهب والألماس واللؤلؤ والبلاتينوم والفضة داخل وجهات المحال في سوق الذهب في دبي.

ويعتبر سوق الذهب في دبي من أقدم الأسواق التراثية وأكثرها تميزاً في إمارة دبي، نظراً لتصميمه الهندسي الرائع، ما جعله مقصداً سياحياً مميزاً لكل محبي المعدن الأصفر والمواقع التراثية.

ويحتضن السوق أكثر من 380 متجراً يعود تاريخ معظمها لأربعة عقود مضت وجميعها تخضع للرقابة المستمرة، وذلك حرصاً منها على ضمان حقوق المستهلك.

وتحت المظلة الشهيرة في سوق دبي للذهب يتبارى أصحاب المحال في عرض أحدث تصميمات الحلي لإرضاء مختلف الأذواق، لاسيما أن السياح يشكلون الغالبية العظمى من الزائرين.

ويتميز سوق دبي بالألفة، حيث ارتاده المتسوقون على مدار عقود، كما أنه أكثر مكان يمكن أن يوفر لهم هذا الطيف الواسع من الخيارات الواسعة بأسعار مصنعية قابلة للتفاوض.

الأمان

يقول أنيل دهناك، المدير التنفيذي لمتاجر «كنز» للذهب والمجوهرات لـ«الاتحاد»: إن سوق دبي القديم يعد بمثابة وجهة رئيسة للسياحة والتسوق، حيث تعود نشأة السوق إلى أربعة عقود مضت.

وأضاف أنه على الجانب التجاري يفضل المتسوقون شراء الذهب من سوق الذهب القديم في ديرة لعدة أسباب رئيسة، أولها جودة التصاميم، ونقاء الذهب، حيث تخضع جميع المحال لرقابة من قبل الجهات المعنية، وتضمن الحملات التفتيشية نقاء الذهب ودقة الموازين على حد سواء.

وأفاد دهناك، أن السبب الثاني لتفضيل المسوقين سوق دبي للذهب في دبي هو عامل الأمن الذي مكن المحال التجارية من عرض المصوغات بكميات هائلة في واجهات المحال دون خوف، على عكس ما يتم داخل المحال في العديد من البلدان الأخرى، حيث يتم الاحتفاظ بمعظم المصوغات داخل مخزن رئيس، على أن يتم إخراج القطع حسب طلب الزبون.

وأشار إلى أن أسواق الذهب في العالم تضم في أحسن الأحوال عشرات المحال على أقصى تقدير، لذلك فإن وجود أكثر من 380 متجراً متخصصاً في الذهب والمجوهرات من مختلف الأحجام في سوق دبي للذهب أمر نادر على المستوى العالمي، ما يزيد من جاذبية السوق وقدرته على استقطاب الزوار من مختلف دول العالم.

مركز عالمي

من ناحيته، قال محمد العيسائي، مدير فرع بيت الذهب بسوق الذهب في دبي: إن دبي تعد مركزاً عالمياً لاستيراد وتصدير الذهب، ودائماً ما تشهد حركة نشطة على هذا الصعيد على مستوى مبيعات التجزئة والجملة على حد سواء.

وقال: إن سوق الذهب القديم في دبي يعتمد على الحركة السياحية بشكل رئيس، حيث يشكل السياح في العادة أكثر من 70% لكن هذه النسبة تتغير حسب حركة الطيران والسياحة.

وأضاف أنه على الرغم من تأثر المبيعات بسبب القيود التي فرضتها الجائحة، إلا أنها بدأت في التحسن التدريجي، متوقعاً زيادتها مجدداً خلال فترة انعقاد إكسبو دبي، نظراً لزيادة حركة السياحة المرتبطة بالمعرض.

مختلف الجنسيات

بدوره، قال ديليب بوبلي، المدير التنفيذي لمتجر«بوبلي» للذهب والمجوهرات: إن سوق الذهب القديم في دبي يعد وجهة ثابتة على جدول المقاصد التي يزورها معظم السياح القادمين إلى دبي، لاسيما من آسيا.

وأشار إلى أن جزءاً كبيراً من زوار السوق يقصدونه باعتباره أيقونة تراثية، فضلاً عن موقعه المميز وسط الأسواق الأخرى التي تبيع العطور والأزياء والأكسسوارات.

وأوضح أن كميات الذهب التي يتم عرضها في سوق الذهب في دبي لا يوجد لها مثيل، حيث يتبارى البائعون في عرض مختلف التصميمات التي تتناسب مع مختلف الأذواق.