منتجات لـ«أينوك» تنال اعتماد «إس بي»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة اينوك حصول مجموعة من منتجاتها لزيوت تشحيم محركات البترول على شهادة اعتماد «إس بي» من المعهد الأميركي للبترول، والذي يعدّ المعيار العالمي الأحدث من المعهد لمواصفات زيوت المحركات العاملة بالبترول.

وتضم قائمة المنتجات التي تم تطويرها كل من زيوت اينوك بروتك فليكس اينرجي 0W-20 SAE و 0W-30 SAE و 5W-20 SAE و SAE 5W-30 و SAE 10W-30، حيث تمت ترقيتها واعتمادها وفقاً للمعيار الجديد (SP) من المعهد الأميركي للبترول، بالإضافة إلى المواصفات الأحدث GF-6A الصادرة عن «اللجنة الاستشارية الدولية لمواصفات زيوت التشحيم».

وقدّمت اينوك زيوت بروتيك فليكس إينيرجي SAE 0W-16 التي تلبي معايير (SP) من المعهد الأمريكي للبترول ومعيار GF-6B الصادر عن «اللجنة الاستشارية الدولية لمواصفات زيوت التشحيم» والذي يُوصى باستخدامه في السيارات اليابانية الحديثة. إذ تحتوي هذه المنتجات على الحماية الثلاثية (Triple shield) التي تحمي المحرك من الأكسدة والتآكل.

وحصلت المنتجات الأخرى في مجموعة زيوت تشحيم اينوك على اعتماد (SP) من المعهد الأمريكي للبترول، وتشمل بروتك فليكس اينرجي 5W-40 SAE وبروتك ألترا 10W-40 SAE وبروتك بريميوم 20W-50 SAE وبروتك بريميوم 15W-40.