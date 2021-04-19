628 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أمس، أكثر من 628 مليون درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 207 مبايعات بقيمة 417.48 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 126.11 مليون درهم، و189 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 291.37 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 72 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 14 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 6 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 174.68 مليون درهم، منها 9 رهون أراض بقيمة 64.68 مليون درهم و 70 رهن فلل وشقق بقيمة 110 ملايين درهم، وكان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 37 مليون درهم، وأخرى في منطقة معيصم الأول بقيمة 19 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 13 هبة بقيمة 35.95 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 32 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 3 ملايين درهم.