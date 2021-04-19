581.2 مليون درهم مبيعات «جلفار» في 2020

رأس الخيمة (الاتحاد)

اعتمد المساهمون في شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، تقرير مجلس الإدارة عن وضع أنشطة الشركة وأمورها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وذلك في اجتماع الجمعية العمومية السنوي للشركة.

خلال السنة المالية الماضية، سجّلت جلفار صافي مبيعات بلغ 581.2 مليون درهم إماراتي، أي بزيادة بلغت 93%، مقارنةً بصافي مبيعات سنة 2019 الذي بلغ 301.5 مليون درهم إماراتي. وكشفت الشركة أن الخسائر بلغت 317.4 مليون درهم إماراتي، من ضمنها 201.3 مليون درهم مصروفات غير متكررة، مقارنةً بخسارة قدرها 518.9 مليون درهم إماراتي في العام السابق، أي بانخفاضٍ كبير بأكثر من 200 مليون درهم إماراتي، وذلك بسبب النمو الكبير في صافي المبيعات وتحسينات كفاءة الإنتاج المرتبطة بها واستراتيجيات السوق الناجحة.

ومن جانبه قال الشيخ. صقر بن حميد القاسمي - رئيس مجلس إدارة جلفار: «نود أن نُعرب عن عميق شكرنا وامتناننا لجميع المساهمين والهيئات الحكومية وشركاء الأعمال على ثقتهم الراسخة ودعمهم الثابت لنا خلال العام الماضي. كما أنني ممتن جداً لذلك التفاني والالتزام والحماس الاستثنائي لموظفينا الذين لعبوا دوراً حيوياً في نجاح جلفار. نقوم بإجراء مراجعة شاملة لجميع مجالات أعمالنا لتحديد احتمالات توفير التكاليف، وإدخال تحسينات في الكفاءة. ونتوقع عودة الربحية في النصف الثاني من العام».

قال الدكتور. عصام فاروق - الرئيس التنفيذي لشركة جلفار: « ستعزز جلفار مكانتها في السوق وتوسع حصتها في أسواق منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».