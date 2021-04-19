ارتفاع النفط رغم مخاوف الطلب

لندن (رويترز) - ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين مع تراجع الدولار، لكن حد من المكاسب بواعث قلق من تأثر الطلب جراء ارتفاع إصابات فيروس كورونا في الهند ودول أخرى.

وبحلول الساعة 13.53 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت مرتفعا 32 سنتاً، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 67.09 دولار للبرميل، بعد صعوده حوالي ستة بالمئة الأسبوع الماضي.

وزاد الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 41 سنتاً، أو 0.7 بالمئة، مسجلاً 63.54 دولار للبرميل بعد تقدمه 6.4 بالمئة الأسبوع الماضي. سجل الدولار أدنى مستوياته في ستة أسابيع مقابل عملات رئيسة اليوم، مع اقتراب عوائد سندات الخزانة من أضعف مستوياتها في خمسة أسابيع. وفي ظل تسعير النفط بالدولار، فإن تراجع العملة الأميركية قد ينشط الطلب من حملة العملات الأخرى، وهو ما يعزز أسعار الخام.

لكن الأسعار تأثرت بإجراءات الإغلاق الجديدة الرامية لمكافحة تنامي إصابات فيروس كورونا في بلدان من بينها الهند. أعلنت الهند عن زيادة غير مسبوقة في الإصابات اليوم ليصل الإجمالي إلى ما يزيد قليلاً على 15 مليون إصابة، وهو ثاني أعلى مستوى في العالم بعد الولايات المتحدة التي سجلت حتى الآن أكثر من 31 مليون إصابة.