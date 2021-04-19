الاسترليني يصعد أمام الدولار واليورو

لندن (رويترز) - ارتفع الجنيه الاسترليني لأعلى مستوى في أسبوعين مقابل الدولار اليوم الاثنين في مستهل أسبوع مشحون ببيانات من المتوقع أن تقدم مزيداً من الأدلة على أن اقتصاد بريطانيا يتعافى من أعمق ركود له في 300 عام.

وقفز الاسترليني 0.93 بالمئة إلى 1.3957 دولار بحلول الساعة 14.18 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ السادس من أبريل.

وصعدت العملة البريطانية 0.60 بالمئة أمام العملة الأوروبية إلى 86.09 بنس لليورو، وهو أعلى مستوى لها منذ الثامن من أبريل.

