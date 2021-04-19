إغلاق متباين لأسواق الأسهم الخليجية

دبي (رويترز) - تباين أداء أسواق الأسهم الرئيسة في الخليج اليوم الاثنين، حيث ضغطت الشركات العقارية على مؤشر دبي. لكن المؤشر القياسي السعودي ارتفع 0.5 بالمئة إلى 10098 نقطة، مع صعود سهم منتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.1 بالمئة وسهم ينبع الوطنية للبتروكيماويات 2.8 بالمئة عقب زيادة قوية في الأرباح ربع السنوية.

وفي سوق دبي، تراجع المؤشر 0.1 بالمئة إلى 2633 نقطة، متأثراً بانخفاض إعمار العقارية، أكبر شركة عقارية مدرجة في الإمارة، 1.8 بالمئة، إذ يبدأ تداوله دون الحق في توزيعات الأرباح غداً الثلاثاء. ونزل سهم إعمار مولز 2.1 بالمئة. في المقابل، أغلق سهم بنك الإمارات دبي الوطني مرتفعاً 2.1 بالمئة، مما حد من خسائر المؤشر. كان البنك وقع أمس الأحد اتفاق تمويل تجاري مع الاتحاد لائتمان الصادرات. وفقد مؤشر أبوظبي 0.4 بالمئة إلى 6102 نقطة، تحت وطأة انخفاض سهم اتصالات.

وفي سوق البحرين ارتفع المؤشر 0.2 بالمئة إلى 1480 نقطة. كما صعد مؤشر بورصة الكويت 0.3 بالمئة إلى 6542 نقطة. وفي سوق مسقط هبط المؤشر 0.5 بالمئة إلى 3667 نقطة. وفي قطر، انتعش المؤشر ليرتفع 1.5 بالمئة إلى 10921 نقطة، مع صعود معظم أسهمه، ومن بينها سهم صناعات قطر ذو الثقل في السوق، وزاد 4.7 بالمئة. وافق مجلس الوزراء القطري الأسبوع الماضي على السماح للمستثمرين غير القطريين بتملك ما يصل إلى 100 بالمئة من رؤوس أموال الشركات المدرجة في بورصة قطر. وقرر أيضاً الإبقاء على دعم السيولة الذي يقدمه البنك المركزي للبنوك المحلية حسبما تقتضيه الضرورة، بينما يواجه البلد موجة ثانية من جائحة فيروس كورونا.

وخارج الخليج، أغلق المؤشر المصري القيادي مرتفعاً 0.8 بالمئة إلى 10441 نقطة، مع صعود 24 من أسهمه الثلاثين، مثل سهم البنك التجاري الدولي، أكبر بنك مدرج، والذي تقدم 2.3 بالمئة. وأظهرت بيانات البورصة أن المستثمرين الأجانب كانوا مشترياً صافياً للأسهم.