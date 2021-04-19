52 مليار درهم تجارة دبي الخارجية من المواد الغذائية

دبي (الاتحاد) بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية بالمواد الغذائية خلال العام 2020 نحو 52 مليار درهم توزعت إلى الواردات بقيمة 34.7 مليار درهم والصادرات بقيمة 10 مليارات درهم وإعادة التصدير بقيمة 7.3 مليار درهم فيما بلغت كمية التجارة بالمواد الغذائية نحو 17 مليون طن توزعت إلى الواردات بكمية 12.5 مليون طن والصادرات بكمية 3.1 مليون طن وإعادة التصدير بكمية 1.3 مليون طن.

ودعمت جمارك دبي جهودها لتعزيز الأمن الغذائي بالعمل على تيسير حركة التجارة بالمواد الغذائية لتلبية احتياجات الأسواق المحلية من الأغذية خلال شهر رمضان المبارك حيث يتقدم الغذاء إلى المرتبة الأولى في أولويات تيسير حركة التجارة عبر المراكز الجمركية استعداداً للشهر الفضيل، وذلك من خلال تقديم أفضل التسهيلات والخدمات التجارية والجمركية لتجارة المواد الغذائية من أجل ضمان وصول المواد الغذائية إلى الأسواق بأعلى مستوى من الجودة النوعية والسلامة الصحية لحماية صحة المجتمع وتمكينه من الاستمرار بنشاطه في كافة المجالات بعد أن اجتازت دولة الإمارات التحديات الصحية والاقتصادية لجائحة «كوفيدـ 19 » بفضل النجاح في إعطاء اللقاح لغالبية أفراد المجتمع بمواكبة المعالجة الشاملة للآثار الاقتصادية السلبية للجائحة للانطلاق بقوة إلى مرحلة ما بعد« كوفيدـ 19» في عام الخمسين باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.

