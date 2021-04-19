«وول ستريت» تفتح على انخفاض مع اتجاه الأنظار للأرباح

نيويورك (رويترز) - فتحت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت على انخفاض اليوم الاثنين، إذ تراجع المؤشران ستاندرد آند بورز 500 وداو عن مستويات غير مسبوقة، إذ اتجهت أنظار المستثمرين إلى موسم نتائج أعمال الربع الأول من العام لاستقاء مؤشرات على تعافي الشركات من جائحة «كوفيد-9».

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 18.3 نقطة، بما يعادل 0.05 بالمئة، إلى 34182.38 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 500 منخفضا 5.7 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 4179.8 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 67.8 نقطة، أو 0.48 بالمئة، إلى 13984.583 نقطة.