«إيني» توقع اتفاقية للتنقيب عن الغاز في رأس الخيمة

رأس الخيمة (وام) شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة اليوم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة غاز رأس الخيمة وشركة إيني وقعها كل من فؤاد كريكشي، رئيس إيني في رأس الخيمة ونيشانت ديجي الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة للغاز، حيث تتيح بموجبها للشركة الإيطالية التنقيب عن الغاز في الإمارة.

جاء ذلك، خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بقصر سموه بمدينة صقر بن محمد، لوكا بيرتيلي نائب رئيس العمليات في شركة إيني الإيطالية للنفط والغاز والوفد المرافق له، بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس هيئة رأس الخيمة للبترول، ونيشانت ديجي، الرئيس التنفيذي في هيئة رأس الخيمة للبترول، والرئيس التنفيذي لهيئة غاز رأس الخيمة.



واطلع سموه من بيرتيلي على أهم المشاريع التي تعمل عليها الشركة الإيطالية وآخر تطورات قطاع النفط والغاز في المنطقة.





حضر اللقاء عدد من المسؤولين في هيئة غاز رأس الخيمة وشركة إيني للنفط والغاز وعدد من المسؤولين في حكومة رأس الخيمة.