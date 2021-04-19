«أيه بي إن أمرو» يوافق على تسوية بـ480 مليون يورو

لاهاي (أ ف ب) - أعلن مصرف إيه بي إن أمرو الأكبر في هولندا اليوم الاثنين، أنه سيدفع 480 مليون يورو (575 مليون دولار)، في إطار تسوية مع المدّعين العامين بعد تحقيق مرتبط بغسيل الأموال. ويأتي الإعلان في أعقاب تحقيق أطلقه مدعون عام 2019، قالوا إن المصرف الذي يتّخذ من أمستردام مقراً فشل في مراقبة الحسابات المصرفية كما يجب، ولم يبلّغ عن «تعاملات غير عادية» أو أنه تأخر كثيراً في التبليغ عنها.

وأقر المصرف في بيان أنه «بين العامين 2014 حتى 2020، فشل إيه بي إن أمرو في أداء مهمته بشكل كامل كحارس يركّز على مكافحة غسيل الأموال».

وأضاف: «وافق إيه بي إن أمرو على صفقة بقيمة 480 مليون يورو عرضتها النيابة العامة». وأعلن مسؤولان سابقان بارزان من «إيه بي إن أمرو»، هما المدير السابق كريس فوجلزانج والرئيس التنفيذي الأسبق جيريت زالم قرارهما الاستقالة من وظيفتيهما حالياً في «دانسك بنك» الدنماركي على خلفية القضية.

وبدأ المدّعون التحقيق في «إيه بي إن أمرو» بعدما أمره المصرف المركزي الهولندي المشرف عليه في أغسطس 2019 بالتدقيق في حسابات جميع زبائنه الخاصين البالغ عددهم خمسة ملايين. وجاء التحقيق غداة فرض غرامة بقيمة 775 مليون يورو (928 مليون دولار) على مصرف «آي إن جي» الهولندي البارز في 2018 على خلفية غسيل الأموال، بعد فشله في ضمان عدم إساءة استخدام حساباته.