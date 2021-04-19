النفط يهبط بفعل ارتفاع وتيرة إصابات كورونا

نزلت أسعار النفط اليوم الاثنين، إذ أثارت زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في الهند ودول أخرى مخاوف من إجراءات أقوى لاحتواء الجائحة تؤثر على النشاط الاقتصادي والطلب على السلع الأساسية مثل الخام.

وتراجع خام برنت 23 سنتا بما يعادل 0.3 بالمئة إلى 66.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0426 بتوقيت جرينتش بعد ارتفاعه ستة بالمئة الأسبوع الماضي. وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتا أو 0.2 بالمئة إلى 62.96 دولار للبرميل بعد صعود 6.4 بالمئة الأسبوع الماضي.



وسجلت الهند زيادة قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا التي بلغت 273 ألفا و810 اليوم، مما يرفع إجمالي الإصابات لما يزيد قليلا عن 15 مليونا، وهو ما يجعلها ثاني أكثر بلدان العلم تضررا بعد الولايات المتحدة التي سجلت أكثر من 31 مليون إصابة. وارتفع عدد حالات الوفاة بكوفيد-19 في الهند بمستوى غير مسبوق بلغ 1619 إلى قرابة 180 ألفا.

وقالت السلطات في هونج كونج مساء أمس الأحد في بيان إن البلاد ستوقف حركة الرحلات الجوية من الهند وباكستان والفلبين من 20 أبريل بسبب ورود حالات إصابة بفيروس كورونا منها.

خلص استطلاع رأي شهري أجرته رويترز إلى أن إلى أن الشركات اليابانية تعتقد أن ثالث أكبر اقتصاد في العالم سيشهد جولة رابعة من الإصابات بفيروس كورونا، فيما يستعد الكثير منها لمزيد من تضرر النشاط.

وحالات الإصابة بكوفيد-19 في اليابان أقل منها بكثير في العديد من الاقتصادات الكبرى الأخرى، لكن ردود الشركات في الاستطلاع أفادت بأن المخاوف من موجة جديدة من الإصابات تتنامي سريعا.



