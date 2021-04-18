العراق: 5 جرحى في هجوم صاروخي استهدف قاعدة تضمّ أميركيين

هدى جاسم (بغداد)

أصيب 5 أشخاص بجروح عندما استهدفت خمسة صواريخ، أمس، قاعدة بلد الجوية العسكرية التي تضمّ أميركيين والواقعة شمال العاصمة العراقية بغداد، سقط اثنان منها على الأقلّ على منشآت شركات أميركية، حسبما أفاد مصدر أمني.

وأصاب صاروخان مناماً ومطعماً تابعين لشركة «ساليبورت» الأميركية، كما أوضح المصدر، وهو ما أدى إلى سقوط خمسة جرحى، هم ثلاثة عسكريين عراقيين ومتعاقدتان أجنبيتان.

وتعمل عدة شركات متعاقدة مع الدولة العراقية على صيانة طائرات «أف-16»، المتمركزة في بلد ويعمل بها عراقيون وأجانب في المكان، سقط منهم عراقي جريحاً خلال هجوم مماثل على القاعدة في 21 فبراير. ولم تتبن أي جهة بعد هذا الهجوم، لكن غالباً ما تنسب واشنطن الهجمات المماثلة التي تستهدف قواتها أو مقراتها الدبلوماسية لمجموعات مسلحة عراقية موالية لإيران.

إلى ذلك، أكدت خلية الإعلام الأمني، أنها فجرت سيارة مفخخة متروكة قرب مطار غرب الأنبار، قبل استخدامها في هجوم إرهابي.

وأوضح البيان أن معلومات استخباراتية أكدت أن السيارة كانت معدة لاستهداف الحواجز الأمنية في المنطقة، إلا أن القوات تمكنت من إحباط هذه المحاولة.