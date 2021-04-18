«المركزي» يزيد استثماراته 140% خلال شهرين في 2021

يوسف البستنجي (أبوظبي)

زاد مصرف الإمارات المركزي استثماراته بنسبة 140% خلال شهري يناير وفبراير 2021، ما يعتبر مؤشراً على ارتفاع مستويات السيولة والاحتياطيات الفائضة لدى المصرف منذ مطلع العام الجاري. وكان رصيد استثمارات المصرف المركزي، الذي يتكون غالباً من استثمارات في الأوراق المالية من السندات والصكوك الدولارية الحكومية الأجنبية أو المقومة بالدولار الأميركي وذات تصنيف AAA، قد انخفض في عام 2020 إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات، وذلك تحوطاً لتلبية الاحتياجات الطارئة (في حال وجدت) للقطاع المصرفي بالدولة على السيولة في السوق المحلية. وتظهر البيانات أن المصرف المركزي عاد لاستثمار الاحتياطيات والسيولة المتوفرة لديه منذ مطلع العام الحالي، حيث ضاعف رصيد الاستثمار في يناير 2021 ليرتفع إلى 74 مليار درهم مقارنة مع 50 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2020، ثم ارتفع رصيد الاستثمارات إلى 120 مليار درهم في نهاية فبراير 2021، بزيادة قدرها 70 مليار درهم خلال أول شهرين من العام الجاري، ما يعتبر مؤشراً على اطمئنان المصرف المركزي على مستويات السيولة المتوافرة للبنوك العاملة بالدولة، وأنها في مستويات آمنة، وأن الاقتصاد الوطني عامة يتجه نحو الانتعاش. وارتفعت الموجودات الإجمالية لمصرف الإمارات المركزي إلى 462 مليار درهم في نهاية فبراير 2021 مقارنة مع 460 مليار درهم في نهاية يناير 2021. وتؤكد البيانات الصادرة أمس عن المصرف المركزي قوة ومتانة القطاع المصرفي بالدولة، حيث ارتفع رصيد شهادات الإيداع والأذونات النقدية في شهري يناير وفبراير 2021 بقيمة 7 مليارات درهم ليبلغ رصيدها 136 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 129 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2020. وارتفعت الموجودات الأجنبية بقيمة 7 مليارات درهم خلال شهر فبراير 2021 لتبلغ 385 مليار درهم . وزادت قاعدة النقد إلى 426 مليار درهم بنهاية فبراير 2021 مقارنة مع 417 مليار درهم في نهاية يناير 2021. وتظهر بيانات «المركزي» أن القيمة الإجمالية للشيكات التي تمت مقاصتها في لدولة باستخدام صورها وفقا لنظام مقاصة الشيكات المعمول به في السوق المحلية، قد بلغت 162.4 مليار درهم خلال أول شهرين من العام الجاري، فيما بلغ عددها نحو 3.45 مليون شيك. وأما السحوبات النقدية التي أجرتها البنوك من المصرف المركزي خلال شهري يناير وفبراير 2021 فقد بلغت نحو 28.6 مليار درهم مقارنة مع إيداعات نقدية بقيمة 27.9 مليار درهم خلال نفس الفترة.

إلى ذلك بلغت القيمة الإجمالية للتحويلات النقدية بين البنوك العاملة بالدولة نحو 895 مليار درهم، فيما بلغت التحويلات المالية بين عملاء البنوك 543 مليار درهم خلال أول شهرين من عام 2021.