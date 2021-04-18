اقتصادية الشارقة تصدر وتجدد 15920 رخصة في الربع الأول

الشارقة (وام)

أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة أن مؤشرات التنمية الاقتصادية لإمارة الشارقة حققت نمواً ملحوظاً في الربع الأول من عام 2021، حيث وصل عدد الرخص الصادرة والمجددة في هذه الفترة إلى 15920 رخصة مقارنة بـ14267 رخصة في الربع نفسه من 2020، بنسبة نمو 12 بالمائة، كما أكدت التقارير استمرار النمو في أعداد الرخص، حيث حققت الرخص الصادرة نمواً بنسبة 29 بالمائة مقارنة بالرخص الصادرة للفترة نفسها من العام 2019.

وكشفت البيانات الصادرة عن الدائرة للربع الأول من العام الجاري أن رخص المتاجرة الإلكترونية تصدرت الرخص الصادرة والمجددة بنسبة نمو بلغت 292 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها للعام الماضي، تليها الرخص الصناعية بمعدل نمو وصل إلى 19 بالمائة، وفيما يتعلق بالرخص التجارية فقد بلغت معدلات النمو 13 بالمائة في حين وصلت الرخص المهنية إلى نسبة ارتفاع تقدر بحوالي 8 بالمائة في الربع الأول من العام 2021، وبلغ نمو رخص اعتماد المنزلية 5 بالمائة. وأوضح سلطان عبدالله بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة أن معدل إصدار رخص الأعمال ارتفع 53 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، فيما بلغ معدل نمو تجديد الرخص 8 بالمائة.