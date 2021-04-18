موانئ دبي الأولى باستطلاع فوائد تقنيات الحوسبة الكمية

دبي (وام)

حققت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات خطوة كبيرة للأمام من خلال استطلاعها لتقنيات الحوسبة الكمية في قطاع الخدمات اللوجستية والتجارة بالتعاون مع شركة «دي-ويف» وعدد من الشركات العالمية الرائدة في مجال الحوسبة الكمية، وذلك تحقيقاً لرؤيتها بأن تكون الشركة الرائدة عالمياً في التجارة الذكية. وستضع هذه الخطوة موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات في مصاف الشركات الرائدة عالميًا في استخدام الحوسبة الكمية لتعزيز كفاءة الأعمال وستفتح عصرًا جديدًا للاستفادة المثلى من سلسلة الإمداد والتوريد. وأجرت موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات دورات تدريبية مكثفة ركزت حول استخدامات الحوسبة الكمية شملت تدريبات عملية واستخدام الأوامر البرمجية للحواسيب الكمية.

وقد تمكن الفريق من تحديد المكونات التي تعتمد عليها الصناعة اللوجستية في قطاع الشحن وإدارة الأسطول وحركة النقل .