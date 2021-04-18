تعاون بين «الإمارات دبي الوطني» و«ائتمان الصادرات»

دبي (الاتحاد)

وقّعت الاتحاد لائتمان الصادرات اتفاقية تمويل تجاري مع بنك الإمارات دبي الوطني من شأنها أن تعزز السيولة النقدية لدى المصدّرين والشركات الإماراتية وتنافسيتها في الأسواق العالمية.

و تأتي هذه الاتفاقية تنفيذاً لمذكرة التفاهم الموقعة بين بنك الإمارات دبي الوطني وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات في عام 2019 والتي وقّعها كل من ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي للشركة وأحمد القاسم، نائب الرئيس التنفيذي الأول ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات في البنك. كما تتماشى مع مبادرة «اصنع في الإمارات» ذلك أنها ستعزز ثقة المؤسسات المالية وقابليتها لمنح تمويلات للشركات الإماراتية، وبالتالي دعم أنشطتها وعملياتها التصديرية وخطط توسيع أعمالها في الأسواق الخارجية.

وبموجب هذا التعاون، ستعمل الاتحاد لائتمان الصادرات على تأمين معاملات البنك، الأمر الذي سيعزز قدرته على تقديم تمويلات تجارية للشركات المحلية. إن الدعم الذي تقدمه شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بدولة الإمارات يساهم في الحد من المخاطر التي قد تواجه البنوك عند تقديم تسهيلات ائتمانية، ويضمن حصول الشركات الإماراتية على السيولة النقدية اللازمة للسعي نحو أو استمرار نمو أعمالها على الصعيد العالمي.

ويعد هذا التحالف بمثابة خطوة إيجابية للشركات الإماراتية ذلك أن الاتحاد لائتمان الصادرات ستدعم هذه الشركات في تسهيل وصول منتجاتها وصادراتها إلى الأسواق الدولية .

قال ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات: «سعيدون بعقد هذه الاتفاقية مع بنك الإمارات دبي الوطني والتي نسعى من خلالها إلى دعم مبادرة«اصنع في الإمارات » التي تهدف إلى خلق إحساس بالفخر والاعتزاز بالمنتجات الوطنية المحلية الصنع.