164.2 مليون درهم أرباح «الشارقة الإسلامي» في 3 أشهر

الشارقة (الاتحاد)

ارتفعت أرباح مصرف الشارقة الإسلامي التشغيلية إلى 212.2 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 167.2 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة بارتفاع وقدرة 26.9% في حين بلغ صافي الربح 164.2 مليون درهم عن فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2021 مقارنة ب 153.7 مليون درهم عن نفس الفترة من العام السابق بارتفاع وقدرة 6.8% على الرغم من ارتفاع صافي مخصصات انخفاض القيمة، والتي وصلت إلى مبلغ 48.0 مليون درهم مقارنة بمبلغ 13.5 مليون درهم عن العام السابق بارتفاع قدره 34.5 مليون درهم ما يعادل 254.6%. و أظهرت الميزانية العمومية للمصرف ارتفاع إجمالي الأصول بنسبة 2.5% لتصل إلى 54.9 مليار درهم كما في 31 مارس 2021 مقارنة بمبلغ 53.6 مليار درهم عن العام السابق.

واستمر المصرف في تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية واتباع سياسة الائتمان الحكيمة والتي تأخذ بعين الاعتبار آثار التقلبات السوقية على عمليات المصرف، فقد استقرت إجمالي تمويلات العملاء عند مبلغ 29.3 مليار درهم في نفس مستوى نهاية العام السابق.

هذا وقد استطاع المصرف جذب حجم أكبر من ودائع العملاء خلال العام، حيث ارتفعت الودائع بنسبة 5.6% ليصل إجمالي الودائع 35.5 مليار درهم مقارنة بمبلغ 33.6 مليار درهم بنهاية عام 2020.

كما بلغت الأصول السائلة 12.8 مليار درهم ما يعادل 23.3% من إجمالي الأصول في نهاية مارس 2021.