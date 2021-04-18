«اقتصادية عجمان» توقع اتفاقية مع «نون»

عجمان (الاتحاد)

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان اتفاقية تعاون مع شركة «نون» لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال في الإمارة، ومنهم منتسبو برنامج المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة «تعزيز»، ومنتسبو برنامج «ريادة» لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في المنازل، وأصحاب رخص التجارة الإلكترونية.

وتأتي الاتفاقية بالتزامن مع النمو المتسارع والمطرد في معدلات التجارة الإلكترونية التي يشهدها العالم نتيجة تغيّر أنماط المستهلكين، وللتغلب على أزمة انتشار فيروس كورونا. وقال الشيخ عبدالله بن ناصر النعيمي، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بالدائرة، إن هذا التعاون يهدف إلى إلهام الابتكار، وتشجيع رواد الأعمال المحليين والمساعدة في التحول الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة، والتي نسعى لتمكينها بأفضل الأدوات لتحقيق النمو والنجاح في ظل التحديات التي تعصف بها، وآخرها جائحة كورونا، كما تتيح لرواد الأعمال التسويق والترويج لمنتجاتهم عبر المنصة الإلكترونية «نون محلي»، مما يسهم في انتشارهم في أسواق جديدة ورفع نسب مبيعاتهم، بالإضافة إلى تقديم الدورات التدريبية المخصصة عبر الإنترنت والمصممة لتوجيه البائعين، من خلال أفضل ممارسات البيع عبر شبكة الإنترنت، بما في ذلك كيفية تحسين عروضهم وتوسيعها للوصول بشكل أفضل إلى العملاء في جميع أنحاء المنطقة.

