«أراضي دبي» تبحث تعزيز العلاقات الاستثمارية مع الهند

دبي(الاتحاد)

بحث سلطان بطي بن مجرن مدير عام دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال لقائه الدكتور أمان بوري القنصل العام الهندي بدبي سبل تعزيز العلاقات مع مجتمع المستثمرين الهندي وإمكانية فتح مجالات شراكة جديدة إلى جانب الوقوف على أهم مقومات جودة الحياة التي يتطلع لها نخبة المستثمرين الهنود وأفضل الممارسات في السوق العقاري في الوقت الراهن.

وأكد ابن مجرن، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الدائرة، أن إمارة دبي ودولة الإمارات ترتبط بعلاقات متينة وشراكات استراتيجية وشاملة ومتميزة مع الهند في مختلف المجالات والقطاعات الاقتصادية، مشيراً إلى السعي باستمرار للعمل على تعزيز هذه العلاقات وإيجاد فرص شراكة جديدة يستفيد منها المستثمر العقاري. وقال إن المستثمر الهندي اليوم ينجذب إلى البيئة العقارية المميزة التي تزخر بها دبي ويرى فيها ملتقى لثقافات وجنسيات عديدة ويعود هذا إلى الثقة الراسخة لديهم بالبيئة العقارية المتينة التي تتمتع بها الإمارة إلى جانب الفوائد الاستثمارية الجمة التي تقدمها الإمارة في هذا المجال.وأعرب عن التطلع إلى تعزيز أواصر التعاون القائمة واستكشاف فرص جديدة من شأنها أن تنعكس إيجابا على الجانبين وتسهم في تحقيق أهداف الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.