عبدالرحمن الذهيبان مديراً لـ«جوجل كلاود» في الشرق الأوسط

دبي (الاتحاد) أعلنت جوجل عن تعيين عبدالرحمن الذهيبان مديراً عاماً لشركة Google Cloud في الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا. سيقود الذهيبان إدارة المبيعات الخاصة بالشركات على صعيد المنطقة، بالإضافة إلى دعم مسيرة التحول الرقمي لدى عملاء وشركاء Google Cloud الحاليين والجدد ودفع عجلة نمو الشركة في مختلف المجالات.

عبدالرحمن الذهيبان

حسب بيان، يعدّ عبدالرحمن الذهيبان من كبار الروّاد في القطاع ولديه خبرة تزيد على 25 عاماً في قيادة الفرق ووحدات الأعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات والاستشارات والبرمجيات والبنية التحتية للأجهزة. وينضم الذهيبان إلى Google Cloud قادماً من شركة Oracle، حيث شغل أخيراً منصب نائب أول للرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ووسط وشرق أوروبا. وقبل انضمامه إلى Oracle، تولّى الذهيبان عدة مناصب قيادية في "مجموعة يونكس للاستشارات".

وهو عضو حالي في برنامج "سواعد" الإرشادي الذي أطلقته مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم. وكان قبل ذلك عضواً تنفيذياً في مجموعة القيادات العربية الشابة، وقد صنّفته مجلة "فوربس الشرق الأوسط" ضمن قائمة أفضل 100 مدير تنفيذي في الشرق الأوسط لعام 2015.