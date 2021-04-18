1.8 مليار درهم سيولة الأسهم الإماراتية

حافظت أسواق الأسهم الإماراتية على تماسكها في اليوم الأول من تعاملات الأسبوع، وسط ارتفاع وتيرة السيولة المتدفقة إلى قاعات التداول، والتي تجاوزت قيمتها نحو 1.8 مليار درهم في ختام الجلسة. وجاء الارتفاع الكبير في سيولة التداولات متزامناً مع تماسك المؤشرات العامة عند مستويات جيدة ومواصلة القيمة السوقية لأسهم الشركات المتداولة تعزيز مكاسبها التي وصلت إلى نحو 800 مليون درهم في ختام التعاملات.

وكان المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية أغلق عند مستوى 6112 نقطة، فيما أغلق المؤشر العام لسوق دبي المالي عند مستوى 2636 نقطة بنمو نسبته 0.12% مقارنة مع جلسة يوم الخميس الماضي. وواصل سهم إعمار نشاطه في جلسة بداية الأسبوع مرتفعاً إلى مستوى 4.03 درهم، قبل أن يعود للإغلاق عند 3.95 درهم وسط تداولات تجاوزت قيمتها 100 مليون درهم، وشهد سهم إعمار مولز صعوداً إلى 1.89 درهم، وكذلك الحال بالنسبة لسهم إعمار للتطوير المغلق عند 2.75 درهم. وشملت قائمة الأسهم الرابحة في دبي أيضاً سهم بنك دبي الإسلامي المرتفع الى 4.53 درهم، بالإضافة إلى سهم السوق 1.09 درهم وداماك 1.26 درهم.

أما في سوق أبوظبي للأوراق المالية، فقد صعد سهم الشركة العالمية القابضة إلى فوق مستوى 97 درهماً، لكنه قلص مكاسبه في نهاية الجلسة وأغلق عند 90.20 درهم بتداولات بلغت قيمتها 546 مليون درهم، فيما صعد سهم اتصالات إلى 21.92 درهم. وبلغ عدد الأسهم المتداولة في جلسة بداية الأسبوع 353 مليون سهم، نفذت من خلال 5243 صفقة، بحسب ما يظهره الرصد اليومي للتعاملات.