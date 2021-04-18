مستوى جديد للأصول الأجنبية لـ«الإمارات المركزي»

أبوظبي (الاتحاد) قفز إجمالي الأصول الأجنبية لدى مصرف الإمارات المركزي إلى 385.17 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2021 بزيادة نسبتها 1.8% وقدرها نحو 7 مليارات درهم، وفق الإحصائيات التي أصدرها المصرف المركزي اليوم.

وجاء الدعم للارتفاع المسجل في رصيد العملات الأجنبية للمصرف المركزي من زيادة بند الأصول الأخرى البالغ 38.55 مليار درهم في شهر فبراير 2021 بالإضافة إلى بند الأرصدة فيما ارتفع بند الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق عند مستوى 74.27 مليار درهم مقارنة مع 27.95 مليار درهم في شهر يناير من العام ذاته. وعلى مستوى بند الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج فقد بلغ 272.35 مليار درهم.

وبحسب المعايير المتبعة لدى المصرف المركزي فإن الأصول بالعملة الأجنبية لا تشمل شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.وارتفع إجمالي موجودات مصرف الإمارات المركزي إلى 462.78 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2021 بزيادة قدرها 2.8 مليار درهم مقارنة مع شهر يناير من العام ذاته. وأظهرت الأرقام أن بند الاستثمار ارتفع لدى المصرف المركزي إلى مستوى 120.17 مليار درهم في نهاية شهر فبراير 2021 مقارنة مع 73.86 مليار درهم في يناير من العام ذاته.

كذلك ارتفعت قيمة الودائع إلى 34.84 مليار درهم وبند الموجودات الأخرى إلى 16.16 مليار درهم في حين استقر بند السيولة وأرصدة البنوك عند 266.28 مليار درهم والقروض عند نحو 25 مليار درهم. وفي جانب المطلوبات بلغ رصيد شهادات الإيداع 136 مليار درهم وحساب الودائع 183 مليار درهم تقريبا في حين وصل رصيد النقد المصدر 11.4 مليار درهم والاحتياطيات ورأس المال 24.67 مليار درهم وبند مطلوبات أخرى 7.34 مليار درهم بحسب الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي.