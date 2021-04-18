%17 نمو مبيعات الحملة الشتوية من موسم «أبوظبي للتسوق»

أبوظبي (الاتحاد) أشارت الإحصائيات الجديدة الصادرة عن عروض أبوظبي، منصة التجزئة التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، إلى تحقيق الدورة الأولى من الحملة الشتوية لموسم أبوظبي للتسوق نسب مبيعات قياسية باستخدام بطاقات فيزا في المتاجر المشاركة بجميع أنحاء الإمارة بلغت 2.4 مليار درهم، لتحقق بذلك نمواً في عملية الشراء باستخدام الفيزا نسبته 17% مقارنةً بالعام الماضي في 3500 متجر لدى 21 مركزاً تجارياً مشاركاً في الحملة.وتمحور هدف الحملة الموسمية الموحّدة على مدى تسعة أسابيع حول تعزيز مكانة منصة عروض أبوظبي كلاعبٍ رئيسي ومؤثر بالنسبة للعلامات التجارية في الإمارة على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. وشهد برنامج الحملة الغني مشاركة 21 مركزاً تجارياً في أبوظبي ومنطقة العين، بالإضافة إلى برامج مكثفة تقدّم عروضاً حصرية ومنتجات وخصوماتٍ إضافية متوافرة فقط في أبوظبي.

وإلى جانب المبيعات المثمرة، حققت الحملة إشادة واسعة خلال استبيان أجرته لآراء العملاء، حيث أكد 83% منهم وجود الدافع الذي حفزهم على الإنفاق أكثر من المعتاد خلال موسم الشتاء.

وبفضل سلسلة من اتفاقيات التعاون بين الجهات العامة والخاصة، شهدت الحملة الشتوية لموسم أبوظبي للتسوق أنشطة تفاعلية فريدة، وإطلاق الدورة الأولى من أسبوع أبوظبي للجمال، الذي استمرّ من 4 حتى 14 فبراير. كما سجّلت الحملة طوال فترة إقامتها مشاركة العديد من العلامات التجارية في الإمارات وحول العالم، مثل «Visa» و«الاتحاد للطيران» وشركة الإمارات للسيارات ومجموعة شلهوب ومجموعة أباريل ومجموعة الطاير وعددٍ من دور الأزياء والجمال الشهيرة عالمياً.

وأشاد علي حسن الشيبة المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي بالتأثير الاقتصادي للحملة الشتوية على قطاع التجزئة، كما أثنى على الدعم الذي قدمته عروض أبوظبي للجهات المعنية في القطاع من خلال توفير تجارب عملاء مميزة وسط بيئة تسوق آمنة.

وأشادت دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي بالإجراءات الصحية المتبعة في الحملة الشتوية والتي تنسجم مع أفضل إرشادات السلامة المعتمدة، وبالتعاون مع دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.

ومن جهته، أشاد ربيع الهاجري، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للأعمال بالإنابة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالتعاون المثمر بين الجهتين في المجالات المختلفة في إمارة أبوظبي والذي يهدف إلى دعم قطاع الأعمال والسياحة، كما أشاد بالنجاح الذي حققته حملات الصيف والشتاء والتي من شانها دعم تعافي هذا القطاع في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19».

وبعد إطلاق الحملة الشتوية في 10 ديسمبر، قدّمت عروض أبوظبي فترة احتفالية مميزة من خلال إطلاق دليل تسوّق فريد لتشكيلة من المنتجات المتوافرة فقط في أبوظبي من علامات تجارية فاخرة ومشهورة مثل «كارتييه و«فان كليف أند آربلز وأي دبليو سي وشوميه وجيجر لوكولتر وإيف سان لوران وميو ميو وفندي وديور».

كما حظي المتسوّقون بجوائز وتجارب مميّزة إضافية من خلال برنامج العضوية عروض «أبوظبي ون»، والذي تم تصميمه لمنحهم فرصة الوصول إلى منتجات وتجارب وعروض وفعاليات وجوائز متوافرة حصرياً في العاصمة الإماراتية. وعقد البرنامج شراكات استراتيجية مع عددٍ من مجموعات رائدة ضمن قطاع تجارة التجزئة في المنطقة، مثل مجموعة الطاير ومجموعة شلهوب ومجموعة أباريل، مما عزز من عمل المنصّة من خلال عروض مخصصة لأعضاء برامج الولاء لدى كلّ علامة.