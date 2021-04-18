«دايملر» تستعين بألف مبرمج

برلين (رويترز) - أوردت مجلة أوتوموبيل-فوخه، اليوم الأحد، أن شركة صناعة السيارات الألمانية دايملر ستتيح ألف وظيفة جديدة للمبرمجين في منشأتها لإنتاج السيارة من الفئة سي، للعمل على نظام تشغيل السيارات الكهربائية، الذي تعتزم تطويره.

يأتي ذلك في إطار برنامج أوسع لتوظيف ثلاثة آلاف مبرمج في أنحاء العالم، بغية تعزيز مراكز تطوير البرمجيات في مواقع رئيسية للشركة، من بينها برلين وتل أبيب وسياتل وبكين، بحسب المجلة الأسبوعية. من المتوقع أن تطرح دايملر نظام التشغيل الخاص بالسيارات الكهربائية فقط بالأسواق في 2024، مع سعيها لمنافسة تسلا، ومقاومة تسلل شركات وادي السليكون إلى قطاع صناعة السيارات.

ونقلت المجلة عن سَجّاد خان، مدير التكنولوجيا في قسم مرسيدس بالشركة، قوله «بهذا النظام، تسيطر مرسيدس-بنز على جميع الجوانب المتعلقة بالسيارة ومن ثم واجهات الاستخدام».