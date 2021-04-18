هبوط كبير لـ«بِتكوين»

نيويورك (رويترز) - تراجعت بِتكوين، العملة المشفرة الأكبر والأشهر في العالم، 7.7 بالمئة إلى 55 ألفاً و408.08 دولار اليوم الأحد، لتفقد 4624.21 دولار مقارنة مع الإغلاق السابق.

وانخفضت قيمة إيثر، العملة المرتبطة بشبكة سلسلة الكتل إيثريوم، 6.53 بالمئة إلى 2165.91 دولار اليوم، لتفقد 151.2 دولار عن إقفالها السابق.