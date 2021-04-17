عرض «تيرّا».. بروفة لإكسبو «استثنائي»

مصطفى عبد العظيم (دبي)

حقق العرض التجريبي لتيرّا- جناح الاستدامة في إكسبو 2020 دبي- الذي استمر لنحو ثلاثة أشهر، العديد من النتائج الإيجابية الهامة التي أظهرت الجاهزية التامة لإكسبو 2020 واستعداده لفتح أبوابه لاستقبال العالم بأمان مطلع أكتوبر المقبل.

ونجح إكسبو 2020 دبي من خلال هذا العرض، الذي استقطب أكثر من 100 ألف زائر، ليس فقط في اختبار كافة أنظمة الموقع والتأكد من كفاءتها التشغيلية، بالتعاون مع الشركاء الرسميين، بل أيضاً في تطبيق سلسلة من أفضل ممارسات الصحة والسلامة في شتى أنحاء الموقع، بدءاً من التباعد الجسدي وضوابط السعة وصولاً إلى الفحص السريع للموظفين والبائعين، بما يتماشى مع توجيهات أبرز الجهات الطبية العالمية والمشورة العلمية، لضمان سلامة جميع الأطراف المشاركة في التجربة، الأمر الذي شكل في مجمله بروفة متكاملة لتنظيم حدث استثنائي في ظروف استثنائية.

وفي الفترة من 22 يناير الماضي إلى 10 أبريل الجاري، قدّم عرض الجناح الفرصة للمجتمع الإماراتي ليعاين واحدة من تجارب الزائر المميزة في إكسبو 2020، مقدماً لمحة عما سيحدث حين يرحب أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا بالزوار من مختلف أنحاء العالم في الفترة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022.

تدابير السلامة

وحسب استطلاع بشأن الزيارات التي استقبلها العرض الأول لأجنحة إكسبو 2020، فقد قيّم الزوار تدابير الصحة والسلامة في الموقع بأكثر من ثمانية على مقياس من واحد إلى تسعة، الأمر الذي أكد استعداد إكسبو لأن يستضيف العالم بأمان عندما يفتح أبوابه في أول أكتوبر المقبل. وأبدى الزوار إعجابهم أيضاً بخدمة حافلات إكسبو ونظافتها، وهي حافلات عامة مخصصة للحدث الدولي ومجانية، تنقل الزوار بين دبي مول وإكسبو 2020 كل 30 دقيقة. علاوة على ذلك، صرّح أكثر من 90 في المئة ممن شملهم الاستطلاع بأنهم استمدوا الإلهام لتغيير سلوكهم بطرق مختلفة، بدءاً من ترشيد استهلاك المياه وصولاً إلى بذل جهد واعٍ لاستخدام كميات أقل من البلاستيك.

التفاؤل والأمل

وجسد النجاح المبهر للعرض الأول لتجربة الزائر في تيرّا مدى التزام إكسبو 2020 دبي الراسخ بجمع العالم في مكان واحد وإيجاد الحلول لأكثر التحديات إلحاحاً، بحسب مرجان فريدوني، الرئيس التنفيذي لتجربة الزائر في إكسبو 2020 دبي، التي عبرت عن سعادتها بتقديم الفرصة لمجتمع الإمارات لمعاينة جناح الاستدامة في وقت سعى خلاله الجميع لتجاوز فترة التغيير غير المسبوق الحالية.

وأكدت فريدوني أنه ومن خلال دعم الشركاء العالميين أظهر إكسبو 2020 دبي استعداده للترحيب بالعالم بأمان، واستضافة حدث دولي لا يكتفي بالتشويق والإلهام فحسب، بل يمثل أيضاً فرصة فريدة لالتقاء البشرية بروح من التفاؤل والأمل والسعي نحو هدف مشترك.

منصات ذكية

على مدار الأشهر الثلاثة لتجربة العرض الأول، وبدعم من شركاء إكسبو الرسميين والمشاركين الدوليين، ارتقى إكسبو بمجموعة من الأنظمة والأساليب المخصصة لوقت الحدث، بغية تعزيز تجربة الزائر وحمايتها.

وقال جيراردو كانتا، المدير التنفيذي الأول لأكسنتشر في منطقة الشرق الأوسط: إن الشركة اضطلعت، بصفتها شريك إكسبو 2020 للخدمات الرقمية وفي إطار مسؤوليتها عن تكامل الأنظمة فيه، بدور أساسي في تقديم معاينة آمنة وناجحة لجناح تيرّا.

وأضاف أنه وجنباً إلى جنب مع اتصالات ديجيتال، طبّقت أكسنتشر أفضل الأنظمة ودمجت العديد من تقنيات إكسبو 2020 لتوفير تجربة ذكية ومتكاملة وسلسة للزوار، ومن ذلك إدارة الخدمات الرقمية لضم المتطوعين والمقاولين والموظفين واعتمادهم، وتوفير رؤية شاملة بنطاق 360 درجة لفِرَق إكسبو على الأرض عبر منصات التشغيل الذكية.

جاهزية رقمية

وقال شكري عيد، المدير التنفيذي لسيسكو في منطقة الخليج: «أثناء هذه المعاينة الخاصة، شهدنا اهتماماً كبيراً من الجمهور بما يقدمه إكسبو 2020، وبمسؤوليتنا المشتركة عن رعاية كوكب الأرض. لقد تبيّن أن إعداد البنية التحتية التقنية المناسبة لوقت الافتتاح أمر بالغ الأهمية، فهو يسمح بتقديم تجارب تفاعلية وتعليمية للزوار».

وفي السياق ذاته عبر الدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في مجموعة اتصالات، شريك إكسبو 2020 للاتصالات والخدمات الرقمية من فئة شريك أول رسمي، عن فخر الشركة بدعمها العرض الأول للأجنحة والمعاينة الأولى لـ تيرّا - جناح الاستدامة. مشيراً إلى أن الشركة قدمت أحدث الاتصالات والخدمات الرقمية، في ضوء توافر إمكانية الاتصال بشبكات الواي-فاي والجيل الخامس للاتصالات، بما يوفر تجربة زائر مميزة، تدعمها الشبكة الأسرع على وجه الأرض.

وأعرب ابن علي، عن تطلع اتصالات إلى موعد افتتاح واحدة من أكثر نُسخ إكسبو الدولي شمولاً وتقدماً رقمياً على الإطلاق، من شأنها أن تجمع الزوار من مختلف بقاع الأرض ليشهدوا صنع التاريخ عبر هذا الاحتفال الفريد.

وقال هيلموت فون ستروف، الرئيس التنفيذي لسيمنس في الإمارات والشرق الأوسط، إن إكسبو 2020 مثال بارز على ما يمكن تحقيقه بعقد الشراكات، عبر الاستفادة من التقنيات ذات الأغراض المحددة، مشيراً إلى أن نجاح تلك الشراكات أسهم في توفير بيئة حضرية أكثر ذكاء واستدامة ومرونة، لافتاً إلى أن إكسبو 2020 سيشكل مخططاً لمدن المستقبل الذكية، وسيبقى واحداً من التجمعات الحضرية البارزة في دبي على مدى عقود مقبلة.

تقنية المدفوعات

وقال خالد الجبالي، رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى ماستركارد: «بصفتنا شريك إكسبو 2020 الرسمي لتقنية المدفوعات، فإننا نواصل تعاوننا معه لتهيئة الظروف من أجل الربط بين ملايين الأشخاص وإلهامهم، ليعاد تصور المستقبل عبر التعاون، والحلول المتمحورة حول الإنسان، والشمول».

وأشار الجبالي إلى أن نجاح المعاينة الخاصة بتجربة جناح الاستدامة برهان على الجهود الاستثنائية التي بذلها فريق إكسبو 2020 في سبيل تسخير القوة والإمكانيات اللامحدودة للتعاون والتقنية.

من جانبه قال سيرجيو ماكوتّا، النائب الأول للرئيس لمنطقة جنوب الشرق الأوسط لدى شركة إس إيه بي: إن تجربة تيرّا، أتاحت لتجار التجزئة وبائعي الأطعمة والمشروبات دمج نقاط بيعهم بتقنيتَي «كاستمر تشيك أوت» و«S/4HANA» من إس إيه بي، وأظهرت كيف تمكن المنظمون والبائعون من دمج مبيعاتهم وبياناتهم المالية بسلاسة لاتخاذ القرارات بصورة لحظية، بما يضمن مدفوعات سريعة وآمنة للزوار وفهماً أفضل للبائعين بشأن عملائهم ومنتجاتهم.

أمان الأنظمة

وقال علي بحلوق، مدير عام شركة إشارة للاتصالات والحلول الأمنية، المزود الرسمي لأمان الأنظمة في إكسبو 2020، إن الشركة سعيدة للغاية بما توفره من بنية تحتية متطورة للاتصالات وأجهزة للمستخدم النهائي - لدعم المتطوعين وموظفي الأمن وفرق الاستجابة للطوارئ في أرجاء إكسبو – الأمر الذي يسهم في توفير تجربة آمنة لجميع المعنيين.

من جهته قال أنوراج أجراوال، المدير التنفيذي لشركة كانون في الشرق الأوسط وتركيا: «بصفتنا أول مزود رسمي منفرد لخدمات الطباعة والتصوير لأي إكسبو دولي، فإننا فخورون للغاية بكوننا جزءاً من إكسبو 2020، وبتجاوز مساهمتنا حيز إعادة تصور تجربة الزائر، لتشمل تعزيز التدابير الأمنية أيضاً».

وأضاف أنه وفي ظل الأهمية القصوى التي يوليها إكسبو 2020 للأمن الإلكتروني، فقد أسهمت أجهزتنا القوية وشبكاتنا وإجراءاتنا الآمنة إلكترونياً في ضمان شعور جميع المشاركين بالأمن والأمان والثقة بأن معلوماتهم محمية على مدار عملية الطباعة والتصوير.