الإمارات للطـاقة النووية وجامعة آجو توقعـان مذكرة تفـاهم

أبوظبي(الاتحاد)

وقعت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية مذكرة تفاهم مع جامعة آجو، المؤسسة البحثية الرائدة ومقرها في مقاطعة جيونغ جي دو في كوريا الجنوبية، حيث توفر مذكرة التفاهم إطارًا للتعاون في مجال البحث والتطوير والابتكار في قطاع الطاقة.

وقع مذكرة التفاهم محمد إبراهيم الحمادي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية و بارك هيونغ جو رئيس جامعة آجو. وتعزز مذكرة التفاهم التعاون المستمر بين دولة الإمارات العربية المتحدة وكوريا الجنوبية في مجالات البحث والتطوير، مما يؤدي إلى تمتين العلاقة بين البلدين، وفتح الأبواب لفرص جديدة في مختلف المجالات في قطاع الطاقة في كلا البلدين.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار استراتيجية مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بعيدة المدى للاستثمار في البحث والتطوير لدعم عملية التطوير المستمر والابتكار في قطاع الطاقة النووية السلمية، بالإضافة إلى دعم تطبيق الخبرات والتقنيات الخاصة بالطاقة النووية في القطاعات الأخرى ذات الصلة.