جمارك دبي تنجز 5 مـلايين معاملة خلال الربع الأول

دبي(الاتحاد)

في مؤشر قوي على انتعاش الأعمال، والمكانة القيادية التي تحظى بها دبي كمركز تجاري، مالي، ولوجيستي عالمي، كشفت جمارك دبي في إحصائيات حديثة أن المعاملات الجمركية التي أنجزت خلال الربع الأول من العام الجاري سجلت 5 ملايين معاملة، بما يعادل ضعف عدد المعاملات للفترة ذاتها من عام 2019، وبنمو قوي بواقع 20% مقارنة مع 4 ملايين معاملة للربع الأول من العام 2020 الماضي.

وقال عبدالله الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين في جمارك دبي: «تعكس مؤشرات الربع الأول الإيجابية انتعاشاً في مختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة دبي، وقدرة الإمارة على سرعة احتواء التأثيرات الناجمة عن جائحة كورونا العالمية، وسط توقعات بتسارع النمو في الأداء الاقتصادي خلال العام الجاري إلى 4% ، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الحالي والتوقعات المستقبلية للاقتصاد العالمي، حيث أسهمت إجراءات الدعم التي تم إطلاقها أثناء الجائحة بشكل جوهري في جهود التعافي الاقتصادي المستمرة.

عبدالله الخاجة

وسجلت البيانات الجمركية نمواً بنسبة 24 % لتصل إلى 4.47 مليون بيان جمركي خلال الربع الأول من العام الجاري وبمعدل 50 ألف بيان جمركي يومياً، مقارنة مع 3.4 مليون بيان جمركي للفترة ذاتها من العام الماضي، وحلت في مقدمة قائمة الخدمات التي تقدمها جمارك دبي ، تلاها خدمة تقديم مطالبة سداد بعدد 238.4 ألف مطالبة ، ثم خدمة طلب شهادات وتقارير 141.8 ألف طلب ، ثم حجز موعد تفتيش جمركي 76.7 ألف طلب حجز ، و خدمة طلب تسجيل الأعمال59.6 ألف طلب تسجيل.

تترقب أوساط قطاعات التجارة المؤتمر العالمي الخامس للمشغل الاقتصادي المعتمد الذي تنظمه جمارك دبي بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للجمارك ومنظمة الجمارك العالمية، وتنطلق فعالياته في 25 حتى 27 من شهر مايو القادم، حيث سيناقش المؤتمر أفضل الفرص التجارية، ويبحث آليات نمو التجارة من خلال استشراف مستقبل التحولات التجارية بمشاركة أكثر من 1500 متخصص في القطاع التجاري والقطاعات المرتبطة به.