190 ألف منزل في الإمارات تضم أجهزة متصلة بالإنترنت

يوسف العربي (أبوظبي)

بلغ عدد المنازل التي تضم أجهزة ذكية متصلة بالإنترنت في الإمارات أكثر من 190 ألف منزل بنهاية العام 2020، فيما نمت نسبة انتشار هذه الأجهزة في الدولة بواقع 9.8% خلال العام الماضي، مقارنة بالعام 2019، وفق البيانات الصادرة عن تقرير العالم الرقمي 2021، والصادر عن مؤسسة «وي آر سوشال» العالمية بالتعاون مع شركة «هوت سويت».

وأفاد التقرير العالمي بلغت قيمة سوق الأجهزة الذكية للمنازل نحو 157.81 مليون درهم «43.78 مليون دولار»، توزعت بواقع 30.3 مليون درهم «8.26 مليون دولار» لأجهزة التحكم والتوصيل، و68.44 مليون درهم«18.65 مليون دولار» للأجهزة المنزلية الذكية، و21.57 مليون درهم «5.88 مليون دولار» لأجهزة الترفيه ونحو 11 مليون درهم «3 ملايين دولار» لأجهزة الإضاءة المنزلية المتصلة بالإنترنت.

وأوضح التقرير أن متوسط نسبة انتشار المنازل التي تضم نوعاً من الأجهزة الذكية المتصلة بالإنترنت بلغ حتى الآن نحو 10.7%، فيما بلغ متوسط الإنفاق السنوي لكل مستخدم لأجهزة التحكم والتوصيل 525 درهماً «143 دولاراً»، ونحو 1027 درهماً «280 دولاراً» للأجهزة المنزلية الذكية مقابل متوسط انفاق مشترك في حدود 825 درهماً «825 دولاراً» لكل منزل.

كما بلغ متوسط الإنفاق السنوي لكل مستخدم على أجهزة الترفيه الذكية 268 درهماً «73دولاراً»، و146.8 درهم «40 دولاراً» على التحكم في الإضاءة، و190 درهماً «52 دولاراً» لإدارة استهلاك الطاقة.

نمو السوق

ونما سوق أجهزة المنازل الذكية في الإمارات بنسبة 8% خلال العام 2020 مقارنة بالعام 2019 على الرغم من التحديات التي فرضتها الجائحة، فيما زادت نسبة الطلب على أجهزة التحكم والتوصيل بواقع 13.3%، ببنما زادت نسبة نمو الطلب على الأجهزة المنزلية المتصلة بالإنترنت بنسبة 5.8%، وأجهزة الترفيه الذكية بنسبة 3.9%، وبلغت نسبة نحو الطلب على الأجهزة الذكية لإدارة الطاقة بنسبة 16.3%

وتتيح أجهزة المنزل الذكي المتصلة بالإنترنت العديد من الأوامر عن بُعد، عبر الهاتف الذكي بطريقة لم تكن متاحة من قبل مثل التحكم بدرجة حرارة المنزل على مدار الساعة، وإيقاف وتشغيل الأجهزة المنزلية بالأوامر الصوتية.

وتعمل معظم أجهزة المنزل الذكية بشكل مترابط مع بعضها بعضاً، بهدف جعل حياتنا اليومية سهلة وسلسة، بالإضافة إلى توفير وقت وجهد مستخدميها.