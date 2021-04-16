«جمارك دبي»: «الإفصاح الذكي» قناة لمرور المسافرين

دبي (الاتحاد)

استعرضت جمارك دبي في لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي مع مسؤولين من الجمارك السعودية، تجربتها في تطوير خدمات وأنظمة جمركية مبتكرة للمسافرين، وذلك في إطار تبادل الخبرات والتعاون المشترك بين الجانبين، حضر الاجتماع من الجمارك السعودية بندر البلوي، وعبد الرحمن الخلف من وكالة التقنية، وإبراهيم الشايع من وكالة الشؤون الأمنية، ومساعد السديري من وكالة الإيرادات.

وفي بداية اللقاء رحب فلاح خليل السماك، مدير إدارة مبنى المطار رقم (2) بإدارة عمليات المسافرين في جمارك دبي، بوفد الجمارك السعودية، مثمناً العلاقات الثنائية المشتركة والتي تعزز من قيمة التبادل التجاري بين دبي والمملكة، مؤكداً أن جمارك دبي حريصة على تعزيز العلاقات الجمركية التي تخدم مصلحة الطرفين لتسهيل حركة التجارة العالمية، وتيسير حركة المسافرين، وإحكام الرقابة على المنافذ الجمركية للحفاظ على أمن واستقرار المجتمع.