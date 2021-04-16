انطلاق هاكاثون «معاً عن بُعد» 22 أبريل

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية وزارة الاقتصاد، أعلنت إريكسون عن إطلاق هاكاثون «معاً عن بُعد» في 22 أبريل الجاري، والذي يستمر حتى 31 مارس 2022، بهدف تسريع الرحلة نحو بناء مستقبل أكثر اتصالاً وتقديم حلول للتحديات العالمية.

ويتيح الهاكاثون للمبدعين والمبتكرين من المواطنين والمقيمين في الإمارات تقديم أفكارهم الإبداعية وحلولهم المبتكرة والقابلة للتطبيق، ويركز على بناء حلول قائمة على التكنولوجيا والاستفادة من قوة شبكات الجيل الخامس 5G، حيث يوفر منصة لاستقطاب الأفكار وتحفيز الابتكار والتقدم التكنولوجي في القطاعات المرتبطة بالمحاور الستة الرئيسة للأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021.

أحمد الفلاسي

وقال معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، إن إطلاق هذا الهاكاثون الابتكاري يمثل نموذجاً متقدماً ومثمراً للشراكة الراسخة بين القطاعين العام والخاص في دعم وتطوير بيئة الابتكار في الدولة، ولا سيما من خلال ربطه بمستهدفات ومحاور الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، ما يعني استفادة مظلة واسعة من القطاعات الحيوية من الأفكار الابتكارية التي سيناقشها ويخرج بها هذا الحدث المتميز. وأكد الفلاسي أن وزارة الاقتصاد كانت حريصة على دعم هذه الفعالية الرائدة لشركة إريكسون، وستواصل جهودها لدعم الجهود التي يقدمها القطاع الخاص في مختلف المجالات الابتكارية.