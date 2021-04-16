نمو الناتج المحلي للصين بوتيرة قياسية

بكين (رويترز)

تسارع تعافي اقتصاد الصين بوتيرة قوية في الربع الأول من التراجع الناجم عن فيروس كورونا في وقت سابق من العام الماضي، إذ تلقى الدعم من طلب أقوى من الداخل والخارج واستمرار دعم حكومي للشركات الأصغر حجماً.

وكشفت بيانات رسمية أمس أن الناتج المحلي الإجمالي قفز بوتيرة قياسية قدرها 18.3% في الربع الأول، مقارنة مع نفس الفترة قبل عام، وهي وتيرة أبطأ من 19% توقعها خبراء اقتصاد في استطلاع أجرته رويترز، وعقب نمو 6.5% في الربع الأخير من العام الماضي.

وبينما تعرضت القراءة لانحراف شديد بسبب تراجع حاد للنشاط قبل عام، فإن الزيادة هي الأقوى من 1992 على الأقل.