4.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

دبي (الاتحاد)

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 4.3 مليار درهم. وشهدت الدائرة تسجيل 1242 مبايعة بقيمة 2.68 مليار درهم منها 135 مبايعة للأراضي بقيمة 630.04 مليون درهم و1107 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 2.05 مليار درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تلتها مبايعة بقيمة 51 مليون درهم في منطقة وادي الصفا 3 تلتها مبايعة بقيمة 35 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري.

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 54 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 189 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الثالثة بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 44 مليون درهم.